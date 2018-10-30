Report annuncia: "Verrà riesumata la salma di Bucci, caso riaperto". Trema la Juventus?

Assolutamente lontano dal terminare la vicenda riguardante "Una signora alleanza", inchiesta del programma televisivo Report riguardante la Juventus e il suo coinvolgimento nell'inchiesta Alto Piemont...

Assolutamente lontano dal terminare la vicenda riguardante "Una signora alleanza", inchiesta del programma televisivo Report riguardante la Juventus e il suo coinvolgimento nell'inchiesta Alto Piemonte, con un'ingente vendita di biglietti e abbonamenti a ultras e gruppi organizzati. La conseguente diffusione del bagarinaggio e un tentativo di infiltrazione mafiosa nel club bianconero hanno spinto la trasmissione d'inchiesta a trattare la questione.

'SALMA DI BUCCI VERRA' RIESUMATA' - Report ha annunciato, tramite una diretta sul proprio canale Facebook, che "la Procura di Cuneo, che indaga sulla morte di Raffaello Bucci, ha disposto la riesumazione della salma: un grandissimo passo avanti per la famiglia. Ci sarà una nuova perizia e verranno sentiti nuovi testimoni".

ECCO IL VIDEO DEL SERVIZIO DI REPORT

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