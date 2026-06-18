Di Marzio rivela: "Fiorentina tra Norton-Cuffy e Arnau Martinez se parte Dodô"

Con la Roma sempre in pressing sul laterale brasiliano, il club viola valuta due profili giovani e di prospettiva per la fascia destra

La Fiorentina comincia a guardarsi intorno in vista della sempre più probabile cessione di Dodô. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante Sky Sport, il club viola starebbe valutando due nomi per la corsia destra qualora il brasiliano dovesse lasciare Firenze nelle prossime settimane: Brooke Norton-Cuffy e Arnau Martinez.

Il primo profilo come già indicato da più parti è quello di Brooke Norton-Cuffy, esterno inglese classe 2004 di proprietà del Genoa. Reduce da una stagione positiva in Serie A, il laterale si è messo in evidenza per atletismo, progressione e capacità di coprire tutta la fascia. Considerato uno dei giovani più interessanti nel suo ruolo, ha una valutazione di mercato che si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

L'alternativa porta invece in Spagna, dove piace Arnau Martinez del Girona. Nato nel 2003 e cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, il difensore catalano può giocare sia da terzino destro che da centrale in una difesa a tre. Dotato di buona tecnica e grande duttilità tattica, negli ultimi anni si è affermato come uno dei talenti più interessanti della Liga. Il suo valore di mercato è stimato intorno ai 10-12 milioni di euro.

Due profili diversi ma accomunati da età, prospettiva e margini di crescita. Molto dipenderà dal futuro di Dodô, ma la Fiorentina sembra già pronta a muoversi per non farsi trovare impreparata qualora dovesse concretizzarsi l'addio del brasiliano.