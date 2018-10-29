Cairo: "Aspetto le scuse di Agnelli dopo Report. Contro la Fiorentina penalizzati dall'arbitro"

"In merito a ciò che 'Report' ci ha mostrato sugli striscioni riguardanti Superga, ho sentito telefonicamente Agnelli che mi ha detto di essersi già scusato all'epoca, ma io credo che un evento del ge...

"In merito a ciò che 'Report' ci ha mostrato sugli striscioni riguardanti Superga, ho sentito telefonicamente Agnelli che mi ha detto di essersi già scusato all'epoca, ma io credo che un evento del genere meriti delle doppie scuse".

Lo ha detto il presidente del Torino, Urbano Cairo, ai microfoni di Rai Radio 1 Sport.

"La tecnologia serve a crescere e a migliorare ma mi sembra che le polemiche stiano aumentando, quindi bisognerà trovare il modo di utilizzare meglio questo strumento". È il pensiero del presidente del Torino, Urbano Cairo, che ai microfoni di "Rai Radio 1 Sport" torna sulla gara di sabato con la Fiorentina.

"Ho visto un bel Torino, che ha fatto una partita di sostanza e di temperamento, ma in queste prime dieci partite di campionato siamo stati penalizzati, sei errori sono un po' troppi - lo sfogo del presidente granata - Il problema è relativo alla scelta dell'arbitro di andare a rivedere l'azione. La mia idea iniziale era stata quella di concedere agli allenatori la possibilita' di richiedere l'intervento del Var, poi alcuni mi hanno fatto notare che gli allenatori sono spesso lontani dall'azione, quindi ho poi pensato di concedere questa possibilita' ai capitani delle squadre".

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