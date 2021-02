Repubblica, Fiorentina, probabile formazione: torna Ribery dal 1′, Venuti in vantaggio su Malcuit

Un’altra sfida salvezza senza due giocatori importanti come Bonaventura e Kouame ma almeno con la buona notizia del rientro di Ribery. Davanti a Dragowski verrà così confermata la linea a tre composta da Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta. Per quanto riguarda il centrocampo ci sarà il rientro dal primo minuto di Castrovilli. Insieme a lui agiranno Pulgar e Amrabat. A sinistra ci sarà come sempre Biraghi mentre a destra Venuti resta il grande favorito su Malcuit e Caceres. La grande novità in attacco sarà Ribery. Con lui spazio come sempre a Vlahovic, che sta trovando continuità di gol e prestazioni. Con Kokorin magari pronto a entrare a partita in corso. Lo riporta Repubblica.

