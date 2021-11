Repubblica, Vlahovic, sacrificarlo a gennaio? No al bagno di sangue. Londra chiama

L’avvento di Conte sulla panchina del Tottenham ha riacceso la pista inglese per Vlahovic. Da Londra sono convinti che Paratici per convincere il mister ha messo Vlahovic in lista. A gennaio il discorso sarà diverso anche se oltre a un discorso economico a incidere sarà anche una valutazione tecnica. Minimo 60 milioni serviranno. Per Italiano il serbo è insostituibile. Sacrificarlo a gennaio sarebbe un bagno di sangue. Lo scrive Repubblica.

