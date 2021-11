Fiorentina tra le grandi, ma deve battere le big: Italiano non parla di obiettivo Europa

Con la Fiorentina a quota 18, Italiano non vuol sentir parlare di obiettivo Europa. Il traguardo che si rinnova di settimana in settimana porta con sè una necessità già ribadita dalle sconfitte subite contro Roma, Inter, Napoli e Lazio in questi primi due mesi di campionato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

