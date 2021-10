Repubblica ironizza su Spalletti: “Prenditi tutto il tempo prima di risalire, noi ti vogliamo bene”

Oggi la Repubblica parla di Luciano Spalletti: “Luciano bello, non è che ora dovete rifarvi in campionato dalle delusioni europee. E poi noi ti vogliamo bene, amiamo lo spallettismo anche perchè è sempre un po’ saliscendi dunque prenditi tutto il tempo prima di cominciare la risalita. Di sicuro non è un match qualunque per noi”.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, SAPONARA IN DUBBIO, IERI HA LAVORATO A PARTE. DUELLO PULGAR-TORREIRA PER UNA MAGLIA DAL 1′