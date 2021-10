Nazione, Saponara in dubbio, ieri ha lavorato a parte. Duello Pulgar-Torreira per una maglia dal 1′

Ecco la probabile formazione della Fiorentina per la sfida contro il Napoli secondo La Nazione oggi in edicola. Riccardo Saponara ha avvertito qualche problemino, ieri ha lavorato a parte ed è in dubbio. I principali dubbi riguardano il ruolo di regista, Pulgar in vantaggio su Torreira. Igor probabilmente affiancherà Milenkovic in difesa.

