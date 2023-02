Repubblica, la Fiorentina torna a vincere in campionato. Tre punti preziosi in chiave salvezza per la squadra di Italiano

È una Fiorentina che ha convinto quella vista ieri a Verona, che grazie alla schiacciante vittoria è riuscita ad allontanarsi dalle sabbie mobili della zona retrocessione. L’edizione di Firenze di Repubblica scrive così: “Un respiro a pieni polmoni. La Fiorentina torna a vincere in campionato e lo fa a distanza di quasi due mesi dall’ultima volta. Tre punti preziosi per una squadra, quella di Vincenzo Italiano, che fin qui in campionato non è riuscita a dare continuità alle proprie prestazioni e di conseguenza anche ai risultati. La concretezza doveva essere la prioritàe e così è stato: vincere a Verona, sulla terzultima in classifica, per allontanare anche soltanto lo scenario peggiore”.

IL TIRRENO SCRIVE: “FIORENTINA, LA MALEDIZIONE È FINITA”