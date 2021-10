L’infortunio di Pulgar adesso farà diventare Torreira un titolare fisso per Italiano

Sarà Lucas Torreira l’uomo al quale adesso Vincenzo Italiano consegnerà le chiavi del suo 4-3-3. Inseguito a lungo dalla società gigliata, nel mese di agosto è stato preso dai gigliati in prestito oneroso per 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 14 dall’Arsenal. Torreira voleva tornare in Italia, dove aveva giocato con Pescara e Sampdoria, dopo le esperienze con Gunners e Atletico Madrid, ricorda Repubblica Firenze. Con Erick Pulgar infortunato, Torreira è la certezza viola e contro il Cagliari sarà lui a dettare tempi e ripartenze. Per guadagnarsi anche il riscatto in estate. Lo riporta TMW

