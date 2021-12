“Se Italiano riesce a recuperare anche Kokorin va messo al posto di Draghi come premier”

Sulle colonne della Repubblica, Stefano Cappellini, parla in maniera ironica di Kokorin, citando Italiano, il suo pezzo:

“Abbiamo ritrovato anche Nico, dio se c’è mancato, e leggo che in coppa Italia con il Benevento potrebbe giocare dal primo minuto Kokorin, che pare dia segnali di risveglio in allenamento. Lo sa il mister se il rischio vale candela, perché quest’anno la coppa nazionale è un’opportunità troppo seducente per rischiare intoppi. Del resto, se grazie a Italiano persino Kokorin torna a essere un giocatore di calcio, altro che Franco o Cartabia, forse abbiamo trovato chi può sostituire Draghi, dovesse andare al Quirinale.”

“QUANDO ITALIANO HA VISTO IKONE GLI SONO BRILLATI GLI OCCHI”