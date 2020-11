Repubblica risponde a Commisso: “Rispondere alle critiche con le minacce vuol dire non saper rispondere”

Questo il commento sulle pagine della Repubblica a firma Fabio Galati sulle parole di Commisso contro i giornalisti:

“Commisso vuole dare i voti ai giornalisti. E questo è un suo diritto. La libertà di giudizio di ogni lettore è sacra e questo vale ovviamente anche per Rocco Commisso. Se poi i suoi giudizi saranno seguiti con trepidante attesa dalla platea dei cittadini fiorentini e toscani, questo è difficile dirlo. Diverso è il discorso quando Commisso parla di dare cartellini rossi o gialli, per poi inibire ai giornalisti “bocciati” l’ingresso nel futuro centro sportivo viola di Bagno a Ripoli. Sicuramente il patron della Fiorentina deve essere stato tradito dall’italiano incerto e dalla foga radiofonica: altrimenti la sua potrebbe essere letta come una velata minaccia. E reagire alle critiche con una minaccia di solito significa non avere buoni argomenti per rispondere”

