Basile risponde a Commisso: "Non ha gradito le critiche, ci siamo sentiti spesso, anche in conference call"
Dopo la accuse di Rocco Commisso al giornalista inviato a New York, Massimo Basile ha voluto replicare attraverso Twitter
A cura di Redazione Labaroviola
19 novembre 2020 01:19
Nel suo intervento a Lady Radio, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso non ha dedicato a Massimo Basile, giornalista del Corriere dello Sport e di Repubblica, parole al miele. Questa la replica, attraverso Twitter del giornalista inviato a New York
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