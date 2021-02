Repubblica, Martinez Quarta ha stregato Prandelli: la Fiorentina avrà un grande difensore

Martinez Quarta è il nuovo che avanza. Ormai ci sono pochi dubbi. Il cammino è segnato e la Fiorentina può essere soddisfatta di aver fatto la scelta giusta quando nel mercato estivo lo ha acquistato dal River Plate. Lucas ha tutto per diventare presto un punto di riferimento per la difesa viola. Ed è pronto a dimostrarlo già domani sera contro l’inter. Il suo inserimento in squadra è stato progressivo ed adesso ha capito anche i meccanismi della Serie A. Quarta deve ancora migliorare sotto qualche profilo e solo giocando sempre di più sarà al top. In questi mesi ha lavorato con Iachini e poi con Prandelli e i passi in avanti sono sotto gli occhi di tutti. Il traguardo non è lontano, lo si percepisce chiaramente. Un’operazione che sta cominciando a dare i suoi frutti e che consentirà alla Fiorentina di poter contare su un grande difensore per il futuro. Lo riporta Repubblica.

