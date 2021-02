Repubblica, Milenkovic, niente rinnovo, a giugno sarà addio: Manchester United in pole position

In casa viola infatti c’è ormai la consapevolezza che sarà complicatissimo rinnovare il contratto di Milenkovic in scadenza nel giugno 2022. Ad oggi i margini per trovare un’intesa sono davvero ridotti e in estate l’addio del difensore serbo è quasi scontato, salvo clamorosi colpi di scena. L’ipotesi più probabile è quella estera, con il Manchester United in pole position. Anche alla luce di questo la Fiorentina ha fatto bene a cautelarsi prendendo un giocatore forte come Quarta. Lo riporta Repubblica.

