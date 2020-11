Repubblica, Fiorentina costruita male, punta sugli over 30 che spesso si infortunano

Cesare Prandelli non immaginava così il suo ritorno sulla panchina della Fiorentina. Alla vigilia della partita con il Benevento era preoccupato, aveva capito che il materiale a disposizione non era granché, ma era convinto – e lo è tutt’ora – di poter tirar fuori qualcosa di buono da questo gruppo. Ma la squadra vista ieri è un vero caos. È stata costruita male (Commisso dovrebbe usare i cartellini gialli e rossi per sé e i suoi dirigenti), non ha un senso logico, punta tutto su giocatori over 30 che quando si infortunano ci mettono un’eternità a tornare in campo. Ieri Prandelli ha dovuto fare a meno di Callejon e Bonaventura, poi si è infortunato anche Ribery. Per non parlare del resto. Lo scrive Repubblica.

