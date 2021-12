Repubblica, Dragowski non rinnova ma non parte a gennaio. Ipotesi Cragno in viola da giugno

Come riporta questa mattina La Repubblica, il portiere viola Dragowski, che ha il contratto in scadenza nel 2023 (esattamente come Vlahovic) non ha ancora rinnovato ma ad oggi, non c’è nessuna sensazione che porta ad una cessione a gennaio. Semmai i viola potrebbero pensare al portiere fiorentino del Cagliari, Cragno ma soltanto in ottica futura, dunque da giugno.

