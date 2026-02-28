Repubblica: “Gosens a disposizione contro l’Udinese. Ipotesi mascherina al volto per il tedesco”.

Nuovi aggiornamenti relativi all’infortunio di Robin Gosens da parte di Repubblica: “Il tedesco è stato costretto a lasciare il campo contro lo Jagiellonia dopo un duro colpo al volto e la Fiorentina ha diramato ieri un comunicato a proposito delle sue condizioni: «Gosens è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici e a videat specialistico maxillo-facciale a seguito dell’infortunio occorso durante la partita di Conference League con lo Jagiellonia — si legge — Gli esami effettuati hanno evidenziato una duplice frattura composta a carico del seno mascellare di destra e della parete orbitaria laterale di destra. Tali lesioni non necessitano di correzione chirurgica». Tradotto, una discreta botta e due fratture a carico dello zigomo e della zona vicina all’occhio. Tanto dolore, ma nulla di troppo preoccupante. Tant’è che il giocatore dovrebbe essere a disposizione, con una protezione al volto, nella sfida di lunedì contro l’Udinese”.