Repubblica riporta: “Zaniolo non sarà riscattato, 19 milioni è una cifra lontanissima dalla realtà”

La gara contro la Roma è stata importante per la classifica di Serie A visto che mancano poche giornate e la corsa all’Europa è più viva che mai. La Fiorentina si è allontanata dal mucchio per la Champions dopo la sconfitta di misura contro i giallorossi e certi giocatori non hanno sfruttato al meglio la possibilità offerta da Palladino. In particolare, uno di quelli che ha deluso di più è stato Nicolò Zaniolo.

Infatti, il giocatore è stato scelto dal tecnico viola per la sua voglia di riscatto, ma invece non ha mai inciso con addirittura un’espulsione al termine della partita per proteste. L’espulsione ha ulteriormente peggiorato la sua prestazione di domenica e ha quasi definitivamente allontanato l’idea del riscatto, visto che il giocatore aveva bisogno di giocare almeno il 60% delle partite disputate con 30 minuti di presenza. Vedendo la squalifica, questo traguardo appare sempre più lontano anche perché la cifra da sborsare è di quasi 19 milioni.

Zaniolo non dovrebbe quindi venir confermato a Firenze e dovrebbe tornare al Galatasaray in Turchia in cerca di nuovi stimoli per provare a rimettersi di nuovo in pista con una nuova maglia.

Fonte: La Repubblica