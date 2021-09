Borja Valero: “Credo che l’Inter rispetti le regole. Il boato del Franchi sul 4-2 sempre con me”

Borja Valero ha parlato in esclusiva alla Repubblica (LEGGI QUI), nel corso della sua intervista, ha anche parlato delle parole di Commisso contro l’Inter e dell’emozione per il 4-2 alla Juventus, le sue parole

Rifarebbe il calciatore?

«Se ripenso a quel momento, sì. Impazzivo per il calcio. Forse però adesso non lo rifarei. Non so se merita. Ho una bella vita, grazie al calcio. Ma forse avrei potuto averla anche senza fare il calciatore. Ho avuto molti momenti che mi sono goduto. L’esordio col Real, quello con la nazionale spagnola. Il 4-2 alla Juventus con la Fiorentina. Ricordo i boati dello stadio agli ultimi due gol, sono sempre nella mia mente. Il calcio è molto più grande di quel che si vede in tv, però».

Cioè?

«Ci sono stati anche dei periodi brutti. Come le critiche, che un giocatore avverte sulla sua pelle. Dai tutto te stesso ma ti criticano. Non è facile». Adesso quale è la sua vita? «Oltre al Lebowski sono commentatore tecnico di Dazn (stasera sarà proprio al Franchi, ndr), ho iniziato ieri il corso di allenatore a Coverciano ma soltanto per avere una visione più ampia e capire meglio anche l’aspetto psicologico. Forse un giorno allenerò i bambini. Ma non nel professionismo».

Commisso ha chiesto equità e ha detto che Juventus e Inter hanno milioni di debiti…

«Sì, ma suppongo che stiano dentro le regole, voglio crederlo altrimenti sarebbe brutto. Parlo spesso con gente all’interno dell’Inter e so che stanno lavorando tantissimo per rispettare quelle regole. Hanno venduto giocatori fortissimi solo per rientrare».