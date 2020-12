Repubblica, Commisso ancora non può tornare a Firenze, problemi legati al passaporto della moglie

Commisso ancora non ha programmato il ritorno a Firenze per motivi legati al passaporto di sua moglie, ma presto potrebbero esserci novità e il 2021 potrebbe aprire anche con la presenza di Commisso pronto a sciogliere alcuni nodi. Come quelli relativi al calciomercato invernale, con la dirigenza impegnata per migliorare la squadra e magari trovare un attaccante da affiancare a Vlahovic. Il suo ritorno però sarà importante anche per conoscere di persona il tecnico Cesare Prandelli, il primo al quale ha telefonato dopo la vittoria straordinaria contro la Juventus. Mercato, squadra, tecnico, dirigenza. Tanti i punti da affrontare in prima persona. Ma che 2021 sarà? Lo scrive Repubblica.

