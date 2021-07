Repubblica, rinnovo Vlahovic, punto di svolta vicino. Intesa sulla clausola fissata a 70 milioni

La trattativa per blindare Vlahovic da parte della Fiorentina va avanti da mesi e adesso potrebbe essere arrivata a un punto di svolta. Il nodo da sciogliere era quello che riguardava l’inserimento della clausola rescissoria. Da una parte la dirigenza viola che puntava ad alzarla per sfiorire eventuali offerte, dall’altra il procuratore del giocatore che invece cercava di renderla quantomeno abbordabile ai club. Alla fine un punto di intesa potrebbe essere stato raggiunto: qualcosa come 70 milioni di euro e la sensazione che si possa continuare a ragionare su questa cifra per trovare una intesa che sia definitiva. Lo scrive Repubblica.

