Repubblica, Prandelli punta tutto su Vlahovic alla ricerca del gol perduto da parte degli attaccanti

Provaci ancora, Cesare. La scelta di Prandelli per fa riflettere. Perchè il tecnico potrebbe insistere anche nelle prossime gare col tridente visto contro il Genoa. Cioè con due alette come Ribery e Callejon a supporto di Vlahovic ormai scelto come punta di riferimento. Tutti e tre insieme e fa male sottolinearlo, hanno messo a segno soltanto una rete. Durante la sessione invernale infatti la dirigenza proverà a prendere un attaccante che possa sposare alla perfezione il concetto di gioco che Prandelli ha per il reparto offensivo. Vlahovic ha sfiorato il gol, ha mandato sul fondo un pallone facile, si è scontrato calciando adesso a Bonaventura che era nel posto sbagliato al momento meno opportuno. Però ci ha provato, ha concluso, ha fatto movimento. Prandelli punterà ancora su di lui, sulla sua voglia di emergere e crescere. La Fiorentina per non può attendere all’infinito. A gennaio in uscita potrebbe esserci Cutrone, che è attento a valutare alcune richieste. Lo scrive Repubblica.

