Repubblica, Pezzella ed un futuro ancora tutto da scrivere: nel 2022 scadrà il contratto

Non è una stagione semplice per Pezzella che ha abbinato fin qui prestazioni di qualità e di sostanza ad altre ove è apparso in difficoltà e in affanno. Alle prese con qualche acciacco fisico e con un futuro ancora tutto da decifrare. Hanno dato fastidio, all’argentino, le voci al termine della sessione estiva dello scorso calciomercato. Il Milan, l’interesse dell’ex allenatore Pioli il suo contratto in scadenza a giugno 2022. I contratti di Pezzella e Milenkovic sono in scadenza nel 2022 e sul mercato rimane vivo l’interesse delle bis soprattuto per il serbo. Starà a Pezzella valutare cosa fare a 30 anni e con l’ultimo grande contratto da poter firmare nel calcio che conta. Intanto c’è da portare a termine questa stagione. Lo riporta Repubblica.

