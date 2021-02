Corriere dello Sport, Malcuit verso l’esordio da titolare. Centrocampo Amrabat-Pulgar-Castrovilli

Gruppo al completo e mirino sull’Udinese. Per Prandelli è possibile impostare la squadra di partenza con una serie di prove. Se come sembra Malcuit è in vantaggio per un posto da titolare sulla fascia destra su Venuti e Caceres per quella che sarebbe la prima da titolare per l’ex Napoli, mentre Pulgar tra Amrabat e Castrovilli è la formula certa per il centrocampo. Dietro Milenkovic, Pezzella e Quarta. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORRIERE DELLO SPORT, RIBERY E KOKORIN LAVORANO IN GRUPPO, FIORENTINA PRONTA A CALARE I JOLLY