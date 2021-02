Corriere dello Sport, Ribery e Kokorin lavorano in gruppo, Fiorentina pronta a calare i jolly

Due armi in più per Cesare Prandelli. Franck Ribery e Sasha Kokorin, da ieri, sono tornati a lavorare in gruppo. La Fiorentina adesso potrà contare su esperienza ed imprevedibilità dei due jolly offensivi. Il francese ha archiviato il fastidio muscolare che lo ha costretto a restare fuori per tre partite consecutive e si candida ad un posto da titolare per Udinese. Il russo invece punta a darsi spazio strada facendo, magari mettendo nelle gambe un po’ di minuti. Di sicuro acquisita la salvezza, ci sarà anche la spensieratezza per provare qualcosa di diverso, se possibile pure più spregiudicato. Quello che conta è che Ribery e Kokorin adesso ci sono: la Fiorentina può contare su di loro. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORRIERE DELLO SPORT, PRANDELLI, LA SUA PANCHINA È CURATIVA: PULGAR E CASTROVILLI RIGENERATI