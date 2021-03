Ribery arrabbiato, non voleva il cambio e non si aspettava di lottare per la salvezza per due anni

Come riporta Repubblica, contro la Roma Ribery ha fatto capire, se mai ce ne fosse bisogno, che senza le sue giocate e le sue invenzioni, tutta la squadra fatica e non poco a trovare una logica al gioco. Seppur non al top della condizione fisica, Ribery anche contro i giallorossi ha provato a strappare, a ricucire, ad andarsene in contropiede, a concludere. Nell’azione del momentaneo pareggio molto passa dai suoi piedi, che accelerano verso la metà campo avversaria e poi cedono a Vlahovic un pallone che tramite Biraghi tornerà a centro area per l’autorete di Spinazzola.

Eppure a una decina di minuti dal termine della sfida, Prandelli ha richiamato lui e Pulgar per inserire Caceres e Borja Valero. Una decisione atta a difendere il risultato, a contenere una Roma che stava provando a trovare il varco giusto. Ribery non l’ha presa benissimo, anzi. Prima ha allargato le braccia, poi è uscito dal campo con Prandelli che si è avvicinato e con una mano sulla spalla ha provato a far comprendere al giocatore la sua scelta in momento chiave del match. «Gli avevo chiesto come stava e se ce la faceva — dirà a fine gara Prandelli — però comunque avevo un po’ di preoccupazione dato che è rientrato da poco. Poi dovevo per forza usare la slot del cambio perché Pulgar me lo aveva chiesto. Devo riuscire a tirare fuori il meglio da queste situazioni».

Qualche minuto dopo la Roma ha trovato la rete della vittoria e Ribery, sui social, si è sfogato con quattro faccine arrabbiate con uno sfondo nero come il suo umore. Per la sconfitta, per la classifica, per la situazione, per il cambio e anche per quel cartellino giallo rimediato che gli farà saltare la gara di domenica al Franchi contro il Parma, autentico scontro salvezza. Ribery non si sarebbe mai aspettato di ritrovarsi a lottare per non retrocedere per due stagioni di fila ed è indubbio che sia tra i primi a voler trascinare la squadra in acque più serene

FIORENTINA IN RITIRO? NO, PRANDELLI BLOCCA TUTTO