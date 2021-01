Repubblica, Torreira resta il sogno ma l’Atletico Madrid fa muro. Le due alternative…

La Fiorentina in questo momento avrebbe bisogno di acquistare un centrocampista centrale, un uomo d’ordine in grado di fare la differenza. E qui il sogno resta sempre quello di Torreira. Al giocatore piacerebbe tornare in Italia ma oggi la situazione è bloccata dall’Atletico Madrid. L’Arsenal sarebbe anche disposto a prendere in considerazione un’eventuale proposta della Fiorentina ma per ora non ci sono state aperture da parte dei colchoneros. E quindi ecco che il discorso verrà con ogni probabilità rimandato a giugno. La società viola resterà alla finestra fino all’ultimo istante in attesa di un eventuale segnale. Allo stato attuale non ci sono grandissime alternative, nel senso che tutte le strade sono molto complicate. All’Udinese ci sarebbe Arslan ma il club friulano non può privarsi di un titolare, da non escludere anche Mandragora ma al momento il Torino è in vantaggio e sembra intenzionato a chiudere. Lo scrive Repubblica.

