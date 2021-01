Repubblica, a Commisso non piace il “patto” a tre delle istituzioni per lo stadio

Pare che ieri la Fiorentina non abbia preso benissimo il nuovo “cartello” delle istituzioni. Comunque in settimana Commisso dovrebbe incontrare Nardella e farsi almeno presentare la road map sul Franchi. Probabile però che a questo punto pure l’idea di Campi lo tenti. Del resto il suo staff di tecnici non ha bocciato l’ipotesi. Il comune di Campi ha anche prospettato al patron una soluzione progettale sempre nell’area dell’Asmara che non impatterebbe con la previsione della nuova pista. Che farà Rocco? Lo scrive Repubblica.

