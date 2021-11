Italiano sorprende tutti, Duncan titolare. E il ghanese segna e da l’assist, partita enorme

Come riporta Repubblica, Italiano ha sorpreso un po’ tutto lanciando dal primo minuto Duncan contro il Milan. E il ghanese, puntualmente ha ripagato la fiducia del tecnico. Approccio fin da subito buono, ottima presenza atletica, ma soprattutto il gol che apre la partita. Una rete frutto di tanta scaltrezza e di una presenza mentale in gara ottima che gli ha permesso di approfittare di una dormita di Tatarusanu in coabitazione con Gabbia.

Il tocco di Duncan lento ma decisivo vale un vantaggio meritato. Poi, nel secondo tempo, l’assist perfetto per Vlahovic per il momentaneo 3-0. Episodi decisivi, ma non solo quello. Ottime letture in fase di non possesso, bella scivolata su Brahim Diaz, voglia di sfidare i rossoneri anche da un punto di vista fisico.

Insomma un giocatore ancora una volta che si conferma a buoni livelli, uno dei tanti rivitalizzati dal tecnico ex Spezia fin dai primi giorni di ritiro: preso per oltre 10 milioni nel mercato di gennaio 2020 dal Sassuolo per volere di Beppe Iachini, a Firenze aveva sempre trovato poco spazio, giocando a singhiozzo e venendo inglobato negli ultimi anni negativi della Fiorentina. Poi, dopo il prestito di Cagliari, ecco un centrocampista letteralmente ritrovato. Un modulo adatto alle sue caratteristiche, un calcio verticale che apprezza e anche un impiego che è diventato continuo, fino al primo gol in maglia viola della stagione, il secondo in totale dopo quello nell’agosto 2020 alla Spal.

Una ceralacca con la prima in classifica che lancia Duncan in una dimensione inimmaginabile quest’estate, quella di un giocatore utile per un campionato di liveoo, magari verso la zona europea. Quella che da mezzala con tanti reti e assist aveva conquistato nel 2015-2016 con Di Francesco in panchina a Sassuolo.

LA LITE TRA BONERA E I TIFOSI DELLA FIORENTINA AL FRANCHI