Bonera in tribuna risponde ai tifosi della Fiorentina che s’infiammano: il brutto siparietto per il collaboratore di Pioli

Tanta la rabbia del Milan che sfocia in tribuna stampa dal lato più vicino alla Curva Fiesole, qualche tifoso in tribuna si gira e Daniele Bonera risponde: “Che volete?”. Gli steward sono costretti ad intervenire per calmare gli animi, ma al 4-2 lo “sfottò” è inevitabile con la miccia che torna ad accendersi. Insomma: la Fiorentina in campo ha vinto contro ogni pronostico nonostante qualche sofferenza di troppo, e la rabbia agonistica è comprensibile ma il siparietto, alla quale abbiamo assistito da vicino, non è stato poi così gradevole…

Gabriele Caldieron

PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC DUE VOLTE, IL DIAMANTE DI SAPONARA E SUPER DUNCAN. LA FIORENTINA VOLA