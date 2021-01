Repubblica, Franchi, un restyling da 100-120 milioni, 60-70% con fondi pubblici

Un nuovo Franchi con soldi in gran parte pubblici. Sfruttando risorse comunali ma anche statali. Il grosso potrebbe arrivare da mutui, istituti come il Credito Sportivo hanno linee di finanziamento ad hoc. Ma non è detto che anche soggetti privati non possano essere coinvolti, si ragiona in Comune: in fondo il parere del Ministero ha detto che né lo stadio né le sole curve si possono abbattere ma ha anche detto che né lo stadio né le sole curve si possono abbattere ma ha anche detto che nuovi spazi commerciali possono nascere nei sottocute o addirittura che nuove strutture commerciali possono sorgere intorno al Franchi, sia interrate che in superficie. Un piano che al momento in Comune si suppone potrebbe valere 100-120 milioni di euro potrebbe prevedere un 60-70% di finanziamenti pubblici e la restante parte di capitali privati interessati al business della gestione.

a qualche segnale che persona la Fiorentina, ora delusissima, possa essere interessata quantomeno a valutare un’impresa di questo tipo ieri è rimbalzato. E chissà se già nel vertice di domani Nardella-Commisso non salti fuori il ragionamento. Ora che si è capito che Commisso non intende investire sul Franchi, l’idea di una regia pubblica per salvare e rilanciare l’impianto è tornata prioritaria. C’è però da capire se la Fiorentina non possa entrare nell’operazione oppure se semplicemente resterà a guardare accettando anche in futuro di pagare un canone per il Franchi. Certo un affitto ben già altro di oggi. Nuove aree? Il Rifolfi? La Perotti? Opzioni complicate. E Campi Bisenzio? Il sindaco Fossi attende. Lo riporta Repubblica.

