Pistocchi: "Sono d'accordo con Commisso. Il Franchi non è il Battistero"
Pistocchi si schiera con il presidente viola, Commisso.
A cura di Redazione Labaroviola
17 gennaio 2021 11:19
Il giornalista Maurizio Pistocchi ha pubblicato un post sul suo profilo personale di Twitter sulla questione stadio Artemio Franchi di Firenze.
Questo il suo commento: "Sono totalmente dalla parte di Rocco Commisso e della Fiorentina sulla questione stadio: il Franchi non è il Battistero o Santa Croce, è un impianto sportivo che ha 90 anni ed è oggi totalmente inadeguato. Nel paese con il più grande patrimonio artistico del Mondo, si tutela uno stadio".
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