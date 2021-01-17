Pistocchi: "Sono d'accordo con Commisso. Il Franchi non è il Battistero"

Pistocchi si schiera con il presidente viola, Commisso.

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha pubblicato un post sul suo profilo personale di Twitter sulla questione stadio Artemio Franchi di Firenze.

Questo il suo commento: "Sono totalmente dalla parte di Rocco Commisso e della Fiorentina sulla questione stadio: il Franchi non è il Battistero o Santa Croce, è un impianto sportivo che ha 90 anni ed è oggi totalmente inadeguato. Nel paese con il più grande patrimonio artistico del Mondo, si tutela uno stadio".

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