Notizie Pistocchi Twitter Fiorentina

Pistocchi: "Per la Fiorentina solo un palo di Bonaventura e niente di più"
05 febbraio 2021 23:26
Pistocchi: "Sono d'accordo con Commisso. Il Franchi non è il Battistero"
17 gennaio 2021 11:19
Pistocchi: "Lo sport prevede regole certe e uguali per tutti. E il campionato di calcio non dovrebbe fare eccezione"
29 febbraio 2020 12:41
Pistocchi: "Nel 2004 Bergamo e Pairetto sulla Gazzetta dello Sport facevano le analisi dei casi arbitrali"
15 febbraio 2020 18:37
Pistocchi: "Valeri decise la semifinale di Coppa Italia Juventus-Napoli con un arbitraggio imbarazzante"
14 febbraio 2020 12:32
Pistocchi mette in guardia Piccinini: "Stai attento Sandro, ci si rimette a parlare di Nedved.."
03 febbraio 2020 07:44
Pistocchi: "Mi dicono che il successore di Vincenzo Montella sia uno tra Iachini e Di Biagio"
21 dicembre 2019 21:38
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