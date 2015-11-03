Notizie Pistocchi Twitter Fiorentina

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Pistocchi: "Per la Fiorentina solo un palo di Bonaventura e niente di più"

05 febbraio 2021 23:26

Pistocchi: "Sono d'accordo con Commisso. Il Franchi non è il Battistero"

17 gennaio 2021 11:19

Pistocchi: "Lo sport prevede regole certe e uguali per tutti. E il campionato di calcio non dovrebbe fare eccezione"

29 febbraio 2020 12:41

Pistocchi: "Nel 2004 Bergamo e Pairetto sulla Gazzetta dello Sport facevano le analisi dei casi arbitrali"

15 febbraio 2020 18:37

Pistocchi: "Valeri decise la semifinale di Coppa Italia Juventus-Napoli con un arbitraggio imbarazzante"

14 febbraio 2020 12:32

Pistocchi mette in guardia Piccinini: "Stai attento Sandro, ci si rimette a parlare di Nedved.."

03 febbraio 2020 07:44

Pistocchi: "Mi dicono che il successore di Vincenzo Montella sia uno tra Iachini e Di Biagio"

21 dicembre 2019 21:38

(FOTO) Rigore negato al Toro nel derby per mani di De Ligt. E Pistocchi contesta sui social..

03 novembre 2019 00:19

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