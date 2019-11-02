Labaro Viola

(FOTO) Rigore negato al Toro nel derby per mani di De Ligt. E Pistocchi contesta sui social..

Matthijs de Ligt rischia di diventare ancora una volta il protagonista in casa Juventus: il difensore bianconero, acquisto più caro dei binaconeri nella scorsa stagione, ha infatti colpito ancora una...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 novembre 2019 00:19
(FOTO) Rigore negato al Toro nel derby per mani di De Ligt. E Pistocchi contesta sui social.. -
News
Mani De Ligt
Pistocchi Twitter
Condividi

Matthijs de Ligt rischia di diventare ancora una volta il protagonista in casa Juventus: il difensore bianconero, acquisto più caro dei binaconeri nella scorsa stagione, ha infatti colpito ancora una volta il pallone di mano nella propria area, facendo spaventare i propri tifosi.
Per la cronaca, lo stesso olandese ha messo a segno gol vittoria al 70' con una girata degna di un centravanti.
Il giornalista Maurizio Pistocchi ha così commentato attraverso il proprio profilo Twitter. Ecco la foto:

(FOTO) Rigore negato al Toro nel derby per mani di De Ligt. E Pistocchi contesta sui social..

 

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok