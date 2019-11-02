(FOTO) Rigore negato al Toro nel derby per mani di De Ligt. E Pistocchi contesta sui social..

Matthijs de Ligt rischia di diventare ancora una volta il protagonista in casa Juventus: il difensore bianconero, acquisto più caro dei binaconeri nella scorsa stagione, ha infatti colpito ancora una...

Matthijs de Ligt rischia di diventare ancora una volta il protagonista in casa Juventus: il difensore bianconero, acquisto più caro dei binaconeri nella scorsa stagione, ha infatti colpito ancora una volta il pallone di mano nella propria area, facendo spaventare i propri tifosi.

Per la cronaca, lo stesso olandese ha messo a segno gol vittoria al 70' con una girata degna di un centravanti.

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha così commentato attraverso il proprio profilo Twitter. Ecco la foto:

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