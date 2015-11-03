Notizie Mani De Ligt Fiorentina

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Szczesny: "I falli di mano di De Ligt? Lui è stato sfortunato, solo con l'Inter era rigore"

14 aprile 2020 18:25

(FOTO) Rigore negato al Toro nel derby per mani di De Ligt. E Pistocchi contesta sui social..

03 novembre 2019 00:19

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