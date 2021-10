Repubblica, l’obiettivo della Fiorentina è vendere Vlahovic a gennaio per 75 milioni

Come riporta questa mattina La Repubblica, l’ipotesi più concreta è che Vlahovic rimanga alla Fiorentina fino alla prossima finestra di mercato. Quello di riparazione di gennaio. L’obiettivo è quello di non veder deprezzare ancor di più il cartellino di un giocatore in scadenza nel 2023. Su un punto il club viola e l’entourage di Vlahovic erano d’accordo. Quello della clausola rescissoria da 75 milioni. È dunque questa la cifra individuata e ritenuta come adeguata per la sua eventuale cessione.

Più i mesi passano, però, più quella cifra andrà letta al ribasso. Gli uomini mercato viola, però, sono al lavoro da tempo. Tra i nomi da prendere in considerazione c’è quello di Belotti, attualmente alle prese con un infortunio e in scadenza di contratto (giugno 2022) col Torino. Attenzione poi a Scamacca del Sassuolo: già accostato alla Fiorentina in estate quando l’offerta dell’Atletico Madrid si faceva concreta e i silenzi di Vlahovic spingevano a riflessioni più approfondite, il classe ’99 e assistito dal procuratore Lucci e non sta trovando grande spazio nel club neroverde. La Fiorentina ci pensa, così come potrebbe tornare di moda Piatek: ex Genoa e Milan, classe ’95 e attualmente all’Hertha Berlino. Ci sarebbe poi Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa che con le sue reti (6 in 7 gare) sta trascinando il club toscano in vetta alla classifica di Serie B. Su di lui si sono mossi tanti club in Italia, comprese le big. La sua valutazione si aggira sui 10 milioni, cinque volte tanto rispetto a quanto l’ha pagato il Pisa in estate.

E Vlahovic? Non mancano gli interessamenti delle big per lui. Dietro al mancato rinnovo anche lo scenario di un accordo già raggiunto dal suo procuratore con una di queste società. Vlahovic piace al Tottenham (Paratici lo cercava già dai tempi della Juventus) e all’Atletico Madrid che in estate si è mossa in concreto per lui. In Italia poi occhio alla Juventus, che segue da vicino l’evolversi della situazione.

PEDULLÀ CONTRO VLAHOVIC