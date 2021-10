Pedullà: “Vlahovic è un bambino, manca di rispetto alla Fiorentina. Va venduto a gennaio”

Nel corso di Calcio e Mercato in diretta su Sportitalia il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato della rottura tra Vlahovic e la Fiorentina, queste le sue parole:

“Vlahovic è stato un bambino, ha mancato di rispetto a tutti, in primis ai tifosi della Fiorentina nel ritiro di Moena dove ha detto che avrebbe firmato (VEDI QUI IL VIDEO). La Fiorentina ha fatto tutto il possibile, Commisso avrà sbagliato magari la tempistica ma ha fatto tutto quello che doveva fare perfettamente, addirittura offrendogli 5 milioni di euro a stagione. La Fiorentina aveva accettato tutte le richieste di Vlahovic ma al momento della dell’incontro per la firma hanno chiesto non più 5 milioni ma 6 milioni a stagione. Si tratta proprio di educazione, Vlahovic e il suo procuratore sono mancati in questo. Potrebbe essere anche che Commisso scelga il pugno duro e non lo faccia giocare fino a giugno 2023, sarebbe però un bagno di sangue economico. Io lo venderei a gennaio cosi da non perdere soldi dalla sua cessione”

LA FIORENTINA VUOLE VENDERE VLAHOVIC A GENNAIO