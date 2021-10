La figuraccia di Vlahovic con i tifosi viola: “Quando mi offrono firmo”. Il video delle sue parole

Era lo scorso luglio e a Moena, sede del ritiro estivo della Fiorentina, i tifosi viola, nel momento degli autografi, hanno chiesto a Dusan Vlahovic quando mettesse la fatidica firma sul rinnovo di contratto. Il bomber viola ha risposto: “Quando mi offrono firmo” riferita all’offerta della società viola. Una figuraccia considerato il suo grande rifiuto alla proposta viola con il danno economico non indifferente alla Fiorentina che in questa maniera non può ricavare il massimo dalla sua cessione. Ecco il video dell’accaduto

 

CALAMAI: “FIORENTINA SENZA ATTACCANTE, ERRORE SUL MERCATO”