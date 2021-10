Calamai: “Senza rinnovo di Vlahovic la Fiorentina ha sbagliato a non prendere un attaccante”

Firma de La Gazzetta dello Sport e profondo conoscitore delle questioni di casa Fiorentina, Luca Calamai ha parlato del caso Dusan Vlahovic a Radio Bruno. “La Fiorentina ha commesso due errori: la linea dura di Commisso rischia di essere controproducente. Intanto non ha rinnovato quando avrebbe dovuto e non ha comprato un’alternativa di spessore durante il mercato estivo. Adesso, inoltre, se la Fiorentina dovesse mettere Vlahovic fuori, a giugno non arriverebbe a prendere neanche 40 milioni”. Lo riporta TMW

IL RETROSCENA, L’OFFERTA DELLA FIORENTINA E LA RICHIESTA DI VLAHOVIC