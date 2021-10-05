Il retroscena, Vlahovic aveva chiesto 5 milioni nel primo anno, 6 milioni dal secondo in poi

Emergono ulteriori dettagli sulla rottura definitiva tra la Fiorentina e Dusan Vlahovic per quanto riguardo il rinnovo del contratto

Firenze, stadio A.Franchi, 03.10.2021, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Secondo quanto riportato da Radio Bruno l'ultima offerta della Fiorentina per Dusan Vlahovic è stata da 4 milioni per il primo anno di contratto e poi 5 milioni all'anno dal secondo anno in poi. La risposta di Vlahovic è stata quella di chiedere 5 milioni all'anno alla prima stagione e 6 milioni dall'inizio del secondo anno di contratto in poi. Inoltre, una richiesta di commissione di 5 milioni più il 10% sulla futura rivendita con una clausola di rescissione di 75 milioni di euro, questa concordata anche dalla società. Da qui è arrivata la rottura definitiva con l'annuncio di Commisso del mancato rinnovo.

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