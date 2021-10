Tuttosport, Vlahovic, Juventus in pole: “formula Chiesa” o cash + una/due contropartite

La Juve acquisterà un attaccante già la prossima estate. Alla Continassa hanno un piano chiaro: affondare per Dusan Vlahovic, che continua a non rinnovare il contratto con la Fiorentina. Il serbo è il miglior centravanti puro classe 2000 dopo Haaland. Più che un semplice acquisto l’attaccante sarebbe un investimento sicuro e in linea con il progetto varato in estate da Agnelli. Molto dipende dalla volontà del giocatore e dal patron della Fiorentina Commisso. il numero uno viola sta facendo di tutto per prolungare l’accordo.

Commisso non ha l’esigenza di vendere Vlahovic a tutti i costi in estate ma allo stesso tempo vuole evitare di perdere 60 milioni a parametro zero. Di fatto la situazione è identica a quella di Chiesa. Non è ancora tempo di trattative ma alla Continassa hanno almeno due strade per accontentare la Fiorentina: l’ormai classico prestito biennale con obbligo di ricatto, oppure un’operazione allargata inserendo una-due contropartite per ridurre l’esborso in contanti. Lo scrive Tuttosport.

