Repubblica annuncia: “Domani sera Palladino si gioca il suo futuro a Firenze, tutto o niente contro il Betis”

Nell’edizione odierna del quotidiano Repubblica, vi è un’interessante riflessione sul futuro del tecnico viola Raffaele Palladino. Infatti, il campano arrivato a Firenze quest’anno per migliorare il lavoro ed i piazzamenti raccolti da Italiano nella scorsa stagione, si trova davanti allo snodo più importante della sua annata alla Fiorentina. Palladino è stato scelto per portare la squadra in Europa puntando sia sul campionato che sulla Conference e domani sera la gara contro il Betis deciderà il futuro della Fiorentina.

Qualora la squadra riuscisse a ribaltare l’andata, allora si aprirebbero gli scenari per una nuova finale europea presumibilmente contro la corazzata Chelsea in cui verrà messo in palio il trofeo e un posto in Europa League che interessa da vicino ai gigliati, visto che dopo aver perso contro la Roma, i piazzamenti europei in campionato distano 4 punti.

Commisso ha sempre difeso e sostenuto il suo tecnico, ma comunque a fine anno si incontreranno per decidere il da farsi e giudicare i risultati ottenuti dal tecnico ex Monza.