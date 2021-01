Repubblica, Prandelli in bilico, la sfida contro il Crotone sarà decisiva per il suo futuro

La lunga settimana della Fiorentina e del suo tecnico Cesare Prandelli è appena cominciata. Dopo la pesante sconfitta di Napoli, è il momento di non perdere la testa e pensare alla prossima sfida di sabato sera, al Franchi, contro il Crotone. Ieri al centro sportivo è andato in scena un confronto tra Prandelli e i suoi giocatori. Quanto visto a Napoli non è ammissibile, sia dal punto di vista mentale che da quello del gioco.

Il tecnico a fine partita insieme al ds Pradè, ha chiesto scusa ai tifosi e si è preso la responsabilità. Un modo per non giustificare quanto andato in scena. Prandelli sa che non può permettersi di fare un passo falso sabato contro il Crotone. Dovrà fare alcune scelte nette, anche impopolari ma di sicura efficacia senza badare tanto al contorno. Starà al tecnico scegliere gli undici titolari e insistere. Se non arriverà risultato neanche coi calabresi, ecco che si aprirebbero scenari fino a poco fa impensabili. Montella e Iachini per intendersi, sono ancora sotto contratto e la Fiorentina rischia di rimanere ancora una volta invischiata nelle zone più basse della classifica. Lo scrive Repubblica oggi in edicola.

