Repubblica, Eysseric in uscita dalla Fiorentina: c’è il Crotone ma il giocatore ha preso tempo

A centrocampo dopo la cessione di Duncan al Cagliari la Fiorentina dovrebbe fermarsi. Pulgar sta trovando poco spazio ma se dovesse andar via è chiaro che ci vorrebbe un sostituto. Ai viola in realtà manca un uomo d’ordine, visto che in rosa ci sono giocatori con altre caratteristiche. Per il cileno potrebbero essere la pista estera ma al momento la Fiorentina non ha ricevuto offerte. Il sogno resta sempre Torreira. Anche in questo caso la strada è tutta in salita nel senso che l’Atletico per ora non intende privarsene nonostante gli spazi per lui non siano molti. In uscita c’è anche Eysseric. Per il francese è arrivata una richiesta del Crotone, il giocatore ha preso tempo. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA, MAXI GOMEZ È L’OBIETTIVO DELLA FIORENTINA PER L’ESTATE: VALUTAZIONE MOLTO ALTA