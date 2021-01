Repubblica, Maxi Gomez è l’obiettivo della Fiorentina per l’estate: valutazione molto alta

I riflettori per l’estate in casa Fiorentina sono puntati su Maxi Gomez del Valencia, punta uruguaiana classe ’96. Valutazione molto alta ma magari la Fiorentina in questi mesi cercherà di capire se esistono eventuali margini di manovra. Per Kouame, come ha anche spiegato Prandelli, la posizione della Fiorentina è sempre la stessa: non c’è alcuna intenzione di cederlo nonostante non manchino le richieste. Il Torino a metà gennaio era arrivato ad offrire qualcosa come 16 milioni di euro. I viola però hanno sempre preferito non sedersi al tavolo delle trattative, perchè lo reputano un giocatore molto importante e con tanti margini di miglioramento. Lo riporta Repubblica.

