Notizie Maxi Gomez Fiorentina

Dalla Spagna: Fiorentina su Maxi Gomez del Valencia. C'è la concorrenza della Juventus
12 gennaio 2022 22:20
Corriere Fiorentino, Torreira, l'Atletico Madrid non apre alla cessione: si lavora per giugno
27 gennaio 2021 09:05
Repubblica, Maxi Gomez è l'obiettivo della Fiorentina per l'estate: valutazione molto alta
25 gennaio 2021 08:57
TMW, Fiorentina-Kokorin, dallo Spartak, trattativa in corso. L'alternativa è Maxi Gomez del Valencia
20 gennaio 2021 20:45
TMW, Maxi Gomez del Valencia è il nome caldo per la Fiorentina: è uno dei nomi sul taccuino di Pradè
19 gennaio 2021 23:36
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