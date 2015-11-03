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Notizie Maxi Gomez Fiorentina

Dalla Spagna: Fiorentina su Maxi Gomez del Valencia. C'è la concorrenza della Juventus

12 gennaio 2022 22:20

Corriere Fiorentino, Torreira, l'Atletico Madrid non apre alla cessione: si lavora per giugno

27 gennaio 2021 09:05

Repubblica, Maxi Gomez è l'obiettivo della Fiorentina per l'estate: valutazione molto alta

25 gennaio 2021 08:57

TMW, Fiorentina-Kokorin, dallo Spartak, trattativa in corso. L'alternativa è Maxi Gomez del Valencia

20 gennaio 2021 20:45

TMW, Maxi Gomez del Valencia è il nome caldo per la Fiorentina: è uno dei nomi sul taccuino di Pradè

19 gennaio 2021 23:36

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