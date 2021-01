Corriere Fiorentino, Torreira, l’Atletico Madrid non apre alla cessione: si lavora per giugno

Attenzione al centrocampo della Fiorentina, scrive oggi il Corriere Fiorentino. Il sogno era e resta Torreira ma per il momento l’Atletico Madrid non ha mai aperto la porta e, nella testa dei viola, non ci sono (ad oggi) alternative all’altezza. Se poi si presentasse l’opportunità per mettere le mani su un giocatore di primissimo piano si cercherà di coglierla e, in quel caso, verrebbe dato il via libera a Pulgar. Su Torreira comunque, così come per Maxi Gomez (centravanti uruguaiano del Valencia) si continuerà a lavorare in ottica giugno.

LEGGI ANCHE, UFFICIALE, KOKORIN È UN NUOVO GIOCATORE DELLA FIORENTINA: OGGI ALLE 17 VERRÀ PRESENTATO ALLA STAMPA