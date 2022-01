Dalla Spagna: Fiorentina su Maxi Gomez del Valencia. C’è la concorrenza della Juventus

Maxi Gomez verso la cessione? Stando a quanto scritto da Cope.es, l’uruguaiano ha molti estimatori in Italia, tra questi la Juventus e Fiorentina. Non è la prima volta che l’attaccante classe ’96 viene accostato alla squadra Viola, un primo interesse si era manifestato lo scorso anno ma la richiesta del Valencia non era mai sceso sotto i 30 milioni di euro.

