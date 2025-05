Repubblica titola: “Giovedì sera d’alta tensione a Firenze, Fiorentina-Betis è a rischio per l’ordine pubblico”

La gara di giovedì di ritorno tra Fiorentina e Betis Siviglia sarà molto delicata sia per il risultato sportivo che per l’ordine pubblico. Infatti, dopo gli scontri di mercoledì scorso, anche il ritorno al Franchi è considerata una partita a rischio per l’ordine pubblico con i tifosi spagnoli che potrebbero venire a Firenze con intenzioni bellicose. Sarà una clima di tensione che spinge le forze dell’ordine dell’area fiorentina a studiare il piano di controllo con cautela e massima attenzione per evitare scontri tra le due tifoserie. Domani arriveranno i primi andalusi e, pertanto, le forze dell’ordine aumenteranno i controlli nelle aree più frequentate specialmente le vie del centro storico per evitare incontri tra viola e spagnoli e difendere il patrimonio artistico di Firenze. Le forze dell’ordine sorveglieranno anche in borghese gli aeroporti e le stazioni di Firenze e delle città vicine.

Tutte le forze di polizia verranno impiegate vicino allo stadio e anche ben oltre per controllare tutta la zona. All’ingresso ci saranno controlli severi per impedire l’accesso allo stadio di materiale pirotecnico ed altri oggetti pericolosi. Inoltre, è pronto il servizio di navetta dall’aeroporto per scortare i tifosi del Betis direttamente al Franchi.

Fonte: Repubblica